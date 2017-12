Guida da 30 anni senza patente: denunciato un ultrasettantenne

TOLMEZZO - Se non fosse una cosa seria (e potenzialmente pericolosa per l'incolumità altrui) verrebbe da sorridere. Perchè immaginare che un automobilista possa scorrazzare per le strade del Friuli da 30 anni senza patente, appare quantomeno assurdo. Eppure è successo, come ha messo in evidenza il sito di informazione Rsn News.

Il controllo da parte del Nucleo Operativo Stradale della Polizia Locale dell’Unione della Carnia è scattato nella serata di mercoledì. L'uomo è stato fermato attorno alle 19.30 da una pattuglia che in seguito a una serie di accertamenti è risalita alla verità: l'automobilista, residente a Tolmezzo, non ha mai conseguito la patente di guida.

Era già accaduto altre volte che lo fermassero, ma l'uomo si era sempre giustificato assicurando di aver conseguito la patente in un Paese estero, omettendo in questo modo i controlli. Dopo essere stato smascherato una prima volta lo scorso anno, poichè ci è ricascato, non solo si è 'beccato' una denuncia, ma ha anche subito il sequestro del mezzo.