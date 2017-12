Il Tavagnacco contro il Chievo Verona per i 3 punti

TAVAGNACCO - Il Tavagnacco va a caccia della terza vittoria esterna consecutiva, la settima in totale, affrontando il Chievo Fimauto Valpolicella. La nona giornata di Campionato ‘I Dolci Sapori’ si giocherà sabato 16 dicembre alle 14.30 allo stadio Olivieri di Verona.

Le friulane hanno il miglior attacco della serie A

Con il rinvio della partita di Coppa Italia, il Tavagnacco ha potuto rifiatare e concentrarsi sugli allenamenti. Il Chievo nonostante sia una neopromossa, sta facendo molto bene in questa stagione: è già riuscito a conquistare 13 punti ed è subito dietro al Tavagnacco, terzo con 19 punti. Mister Amedeo Cassia, per la partita di sabato, avrà tutta la rosa a disposizione (a esclusione dell’infortunata di lungo corso Filippozzi). Oltre a Clelland a fare la differenza potranno essere Catena, Polli e Mascarello, determinanti nelle ultime uscite del Tavagnacco. La squadra friulana vanta il miglior attacco del Campionato con 23 reti, merito soprattutto degli 11 gol messi a segno dalla scozzese, sempre in testa alla classifica dei bomber. Solo 8 quelli subiti, seconda miglior difesa dietro alla Juventus.

Il commento di mister Cassia

«Alle ragazze chiederò molta attenzione perché il Chievo ha raccolto molti punti fino adesso e quindi è una squadra quadrata e ben coperta in tutti i reparti – afferma Cassia -. Ha giocatrici giovani ma anche ragazze esperte, come la nostra ex Rossella Sardu. Sarà una partita tosta ma contiamo di proseguire sulla nostra strada e di migliorarci sempre». Il Tavagnacco giocherà su un campo sintetico e per questo le ultime sedute di allenamento le ha svolte sul campo del Bruseschi, messo a disposizione dall’Udinese Calcio. «All’inizio magari sarà più complicato adattarsi al terreno di gioco, ma nel corso della partita conto di riuscire a esprimerci come abbiamo sempre fatto nelle ultime partite».

Sara Mella è carica in vista della trasferta di sabato: «Sarà una partita che servirà per continuare il nostro cammino: ci siamo allenate bene e cercheremo di dare il meglio per portare a casa i tre punti e regalare un’altra soddisfazione ai nostri tifosi».

Le altre partite

La sfida tra Chievo e Tavagnacco sarà trasmessa in diretta Facebook dalla Lega Nazionale Dilettanti. Questi gli altri incontri della nona giornata: Brescia-Res Roma, Fiorentina-Mozzanica, Bari-Verona, Ravenna Woman-Juventus, Sassuolo-Empoli.