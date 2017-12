Studente investito davanti al Malignani

UDINE – Doppio incidente in città nella giornata di venerdì 15 dicembre, con tre persone, due donne e un minorenne, che sono finiti in Pronto soccorso.

Il primo sinistro si è verificato alle 7.30 in viale Leonardi Da Vinci. Uno studente è stato urtato da un’auto davanti al Malignani mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Il giovane è finito a terra ed è stato soccorso da un’ambulanza del 118. L’investitore è un 62enne a bordo di una Golf, che procedeva sul viale in direzione centro città.

Il secondo incidente è accaduto verso le 13.40 in via Cormor Alto. Una 89enne di Cervignano che percorreva la via a bordo di una Renault Trafic, giunta all’altezza dell’intersezione con via Birago, nel tentativo di svoltare a sinistra con direzione Stadio Friuli, andava a finire contro una Kia Picanto con a bordo una 69enne di Udine. Entrambe le donne sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale del 118. A occuparsi della ricostruzione della dinamica è la Polizia locale dell’Uti Friuli Centrale.