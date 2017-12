Colpo da 20 mila euro in un’abitazione di via Caccia

UDINE – Colpo in un’abitazione di via Caccia. I ladri sono riusciti a entrare nell’appartamento nel tardo pomeriggio di venerdì smontando uno degli infissi, portando via oggetti preziosi per un valore di 20 mila euro.

I malviventi sono riusciti ad arraffare anche diversi oggetti d’argento che però sono stati abbandonati all’interno di un sacco. E’ probabile che qualcosa possa averli disturbati (un allarme o la presenza di un vicino) spingendoli alla fuga in fretta e furia.

I padroni di casa si sono accorti in serata del furto, appena rientrati nell’appartamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Udine che stanno indagando per individuare gli autori del furto.