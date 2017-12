Ritira dalla Posta 4.600 euro e glie li rubano sotto il naso

PALMANOVA – Aveva appena prelevato un’ingente somma nell’ufficio postale di Palmanova, 4.600 euro suddivisi in quattro buste gialle. Nemmeno il tempo di arrivare a casa e i soldi erano già spariti. E’ successo a un 82enne di San Vito al Torre, che si è trovato a mani vuote senza avere un apparente spiegazione.

Il fatto si è verificato venerdì pomeriggio in pieno giorno, in piazza Grande. L’uomo, da quanto ha riferito ai carabinieri, dopo essere uscito dalla Posta si è recato in un bar per un caffè. Potrebbe essere stato questo il momento in cui il contante è sparito dal borsello. Saranno gli uomini dell’Arma a tentare di ricostruire l’accaduto, visionando anche le telecamere presenti in piazza Grande.