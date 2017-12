FVG - Per la giornata di domenica 17 dicembre, l'Osmer Fvg prevede cielo sereno o poco nuvoloso per velature con gelate estese di notte e al mattino sui monti ed in pianura. Sulla costa soffierà Bora moderata in attenuazione.

In temperatura farà molto freddo, con il termometro che raggiungerà i meno 10 gradi centigradi.