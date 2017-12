Schianto sulla provinciale 5: 61enne in gravi condizioni

SAN DANIELE – Una donna si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Udine dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale sulla strada provinciale 5 tra San Daniele e Rodeano.

Lo scontro tra due vetture, una Toyota Yaris e una Ford Fiesta, è avvenuto attorno alle 13.30 nei pressi della prosciutteria ‘Al Baccaro’, per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stata la conducente della Yaris, 61enne residente a Rive d’Arcano, che è stata estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto che è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto in ospedale.

Feriti anche il conducente e il passeggero dell’altra auto, portati per accertamenti all’ospedale di San Daniele con un’ambulanza. Da una prima ricostruzione, pare che la Yaris si fosse fermata sulla carreggiata per svoltare a sinistra quando sarebbe stata centrata in pieno dalla Fiesta che sopraggiungeva in sorpasso dalla direzione opposta. Lo scontro è stato violentissimo e la Yaris è finita nel fosso. Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la Polizia locale e i carabinieri.