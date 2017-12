Art Bonus: Udine al rush finale

UDINE - Ultimo rush per Udine, tra i progetti in pole position nel concorso per il Progetto Art Bonus dell’Anno con l'intervento relativo alle statue di piazza Libertà. L’iniziativa, alla seconda edizione, è organizzata da Ales Spa in collaborazione con Promo PA Fondazione e si pone l’obiettivo di gratificare mecenati ed enti che insieme hanno reso possibile le attività dello spettacolo così come il recupero, la valorizzazione del patrimonio culturale del Paese con la Legge Art Bonus. Udine vi prende parte con l'intervento finanziato dalla Danieli & C. Officine Meccaniche Spa di Buttrio per il restauro del Monumento alla Pace di Campoformido, delle sculture raffiguranti Ercole e Caco, della colonna con il leone marciano e della fontana di Giovanni Carrara. Il contributo di 72 mila euro della Danieli è stato utilizzato proprio ricorrendo all'Art Bonus, l'agevolazione fiscale voluta dal Governo e riconosciuta a tutti coloro che effettuano un’erogazione liberale a sostegno della cultura.

Iniziato lo scorso marzo, l'intervento era stato affidato all'impresa L.A.A.R. s.r.l. di Udine

Il vincitore del concorso sarà eletto dalla giuria popolare formata da tutti coloro che voteranno sulla piattaforma web dedicata al Concorso (www.concorsoartbonus.it), all'interno della quale sono in via di caricamento i progetti che al 31 agosto 2017 risultano con raccolta fondi chiusa. Il concorso è inoltre promosso attraverso la pagina Facebook ufficiale di Art Bonus ed il profilo twitter @Art_Bonus, supportato da quelli di LuBeC (Twitter @Lubec4Cult). Per votare basta andare sul sito, selezionare dal menù in alto «Progetti per regione», poi «Friuli Venezia Giulia», selezionare l'immagine che rappresenta Udine e quindi cliccare «Vota questo progetto». Si potrà votare fino al 6 gennaio 2018. «Il primo restauro finanziato tramite Art Bonus è andato a buon fine, ed è stato un esempio eccellente di collaborazione tra pubblico e privato – spiega l'assessore alla Cultura Federico Pirone - partecipiamo sperando che il concorso possa dare ulteriore visibilità a una pratica virtuosa che ha prodotto benefici visibili agli occhi di tutti i cittadini».