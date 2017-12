Albero pizza: un antipasto 'natalizio' goloso e simpatico

FVG - Salutare, semplice e gustoso. Ecco le caratteristiche che dovrebbe avere un antipasto di Natale. L’Albero Pizza è forse tra le proposte più veloci da preparare in grado di accontentare tutti i palati. Noi vi proponiamo quello al salame piccante, ma è possibile decorare l’alberello con verdure colorate (per esempio i peperoni), spezie come lo zenzero o quant’altro vi suggerisca la vostra fantasia – d’altronde sulla pizza si può mettere davvero di tutto. Ecco tutti gli step per prepararlo.

Ingredienti per l’albero pizza

500 grammi di farina 2

300 ml di acqua

40 ml di olio extravergine di oliva

30 gr di lievito madre in polvere

50 g di passata di pomodoro

Foglie di cerea essiccate

Mozzarella di bufala

Salamino piccante

Sale

Preparazione

La ricetta dell’albero pizza: la preparazione dell’impasto. La parte fondamentale è la preparazione dell’impasto. A meno che non vogliate acquistare nel banco frigo del vostro supermercato della pasta di pane già pronta, dovrete prepararlo con le vostre mani nel modo più salutare possibile. Ecco qui tutti i dettagli.