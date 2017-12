Presepi in Fvg: sono 4 mila e sono sparsi in 153 diverse località

FVG - Come passare la giornata della Vigilia di Natale, ma non solo? Per chi non lavora o è impegnato negli ultimi preparativi, per la cena o per il pranzo natalizio, e per chi ha già fatto il giro di tutti i mercatini, una bella opzione è quella offerta dai presepi. Ce n’è davvero per tutti i gusti (se ne contano 4 mila): abbiamo quelli monumentali e altri infinitamente piccoli, tanto da stare addirittura in una bottiglia. Visto il soggetto li possiamo trovare all’interno delle Chiese, ma spesso sono inseriti in contesti naturali di grande pregio ambientale. Le opere sono sparse in 153 tra capoluoghi comunali, frazioni e località suddivisi nelle 12 aree geografiche di Carnia, Tarvisiano, Piancavallo e Dolomiti Friulane, Gemonese, Friuli Collinare e San Daniele del Friuli, Pordenone e dintorni, Udine e dintorni, Cividale del Friuli e Valli del Natisone, Lignano Sabbiadoro e dintorni, Grado, Aquileia e dintorni, Gorizia e Collio, Trieste e Carso.

Trieste

La mostra Presepi a Trieste è realizzata grazie a una stretta collaborazione con la Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale, nelle cui rispettive sedi verranno esposte 20 tra le migliori Natività realizzate da artisti del Friuli Venezia Giulia. I presepi allestiti in cinquanta istituti scolastici saranno valutati invece dalla giuria del Concorso Presepi nelle Scuole Primarie e dell’Infanzia del Friuli Venezia Giulia, che poi dopo il periodo natalizio proclamerà le opere migliori. Ci sarà anche il premio della giuria popolare: si potrà votare il proprio presepe delle scuole preferito nel concorso organizzato con Il Friuli sul suo sito web. l mondo del web e dei social network sarà al centro del contest fotografico collegato alle esposizioni di presepi. L’elenco di tutti i presepi presenti a Trieste e provincia è disponibile qui.

Udine

Spostandoci nella provincia di Udine, invece, spazio alla suggestione con uno degli eventi più attesi e caratteristici del Natale friulano. Stiamo parlando del ‘Natale subacqueo sul lago di Cornino’, che come da tradizione andrà in scena la sera della Vigilia: dopo la Santa Messa celebrata sulle sponde del lago, quando, i sub dell’associazione ‘Friulana Subacquei’ si immergono nelle cristalline acque del lago per far ‘nascere’ dai fondali il Bambin Gesù, che insieme alle altre statue del Presepe, sospinte dai sub, avanzano avvolte solo dalle fioche luci riflesse. Ma non è l'unico, infatti il lungo elenco di tutti i presepi presenti a Udine e provincia è disponibile qui.

Pordenone

Nel pordenonese, a Poffabro, luogo di rara bellezza, arroccato ai piedi del Monte Raut, in Comune di Frisanco, con le sue alte case in pietra a vista e i suoi ampi ballatoi in legno, lungo le vie, in ogni balcone, nicchia, finestra, angolo o portone vengono allestiti, da numerosi appassionati del luogo e non solo, oltre 150 presepi, in perfetta arte spontanea, per rapire il visitatore e portarlo dentro il miracolo del Natale.

L’elenco di tutti i presepi presenti a Pordenone e provincia è disponibile qui.

Gorizia

Spostandoci su versante isontino, a Grado, va in scena l’esposizione dei presepi in un percorso itinerante all’interno del centro storico della cittadina, fra calli e campielli, e nei locali del Palazzo Regionale dei Congressi. Le opere esposte sono per lo più a carattere lagunare e marinaro, tant’è che il Presepe Galleggiante – allestito al porto – ne è considerato il simbolo per eccellenza ed è ambientato in una mota all’interno di un tipico casone. I presepi in mostra provengono da diverse parti d’Italia e – da quest’anno – anche da Austria, Regno Unito e Istria. L’elenco di tutti i presepi presenti a Gorizia e provincia è disponibile qui.