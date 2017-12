La cannella: la spezia del Natale e le sue proprietà

FVG - La cannella, una delle spezie più amate e utilizzate nel periodo natalizio, potrebbe essere un'arma contro l'obesità. A renderlo noto uno studio dello University of Michigan Life Sciences Institute, pubblicato sulla rivista Metabolism. L'aldeide cinnamica, ovvero olio essenziale che dà alla cannella il suo sapore, migliora infatti la salute metabolica, per va ad agire direttamente sulle cellule del grasso, inducendole a iniziare a 'bruciare' energia tramite un processo chiamato termogenesi.

Lo studio

Gli studiosi - come anticipa l’Ansa - sono partiti dal fatto che l'aldeide cinnamica sembra proteggere i topi dall'obesità e dall'iperglicemia, ma fino adesso i meccanismi alla base di questo effetto non erano ben compresi. Il team di ricerca ha testato degli adipociti umani da volontari che rappresentano varie età, etnie e indici di massa corporea. Quando le cellule sono state trattate con l'aldeide cinnamica, i ricercatori hanno notato una maggiore espressione di diversi geni ed enzimi che migliorano il metabolismo dei lipidi. Hanno anche osservato un aumento di Ucp1 e Fgf21, importanti proteine regolatorie metaboliche coinvolte nella termogenesi. "La cannella ha fatto parte delle nostre diete per migliaia di anni, e generalmente piace come spezia - spiega Jun Wu, autrice principale dello studio, all’agenzia - quindi, se può aiutare a proteggere dall'obesità, può offrire un approccio alla salute metabolica a cui è più facile per i pazienti aderire». Però, prima di aggiungere tonnellate di cannella ai dolci nella speranza di tenere a bada i chili della Feste, i ricercatori avvertono - come ricorda l'Ansa - che sono necessari ulteriori studi per determinare il modo migliore per sfruttare i benefici metabolici senza effetti collaterali.