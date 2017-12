Le app del Natale, per grandi e piccini: divertimento assicurato

FVG - Inutile negarlo, ormai, Natale è anche sinonimo di tecnologia e non solo in quanto a regali. Sono sempre di più, infatti, le app che cavalcano il tema e sono certamente ‘capaci’ di strappare un sorriso. Il portale QualeScegliere.it ha preso in esame oltre 50 app natalizie tra quelle disponibili per i principali sistemi operativi e ne ha selezionate alcune. Noi qui ve ne proponiamo quattro.

Christmas Face Sticker e Fotografia effetti Natale 2017

Per biglietti d’auguri digitali e personalizzati, la app consente di caricare una foto e modificarla, aggiungendo cornici, adesivi, testi e altre decorazioni, rigorosamente a tema natalizio. Foto (o gif) possono essere salvate sullo smartphone e sono pronte per essere spedite. ‘Christmas Face Sticker’ è gratuita e disponibile per Android (gli extra sono a pagamento), per iOS, invece, è ‘Fotografia effetti Natale 2017’ quella che più si avvicina a questa proposta grafica.

Elf Yourself

In breve è diventata virale: nel video che possiamo creare con questa app (gratuita, e disponibile per Android e iOS), tutti si trasformano in elfi di Natale. I video sono composti da 5 personaggi. Basta caricare l foto degli amici e il gioco è fatto.

PNP 2017

Con ‘Portable North Pole’ i più piccoli resteranno a bocca aperta: arriverà loro un messaggio direttamente da Babbo Natale. Da non credere. Disponibile per Android e per iOS, PNP 2017 è gratuita e dà la possibilità di optare per versione premium, a pagamento.

Santa Tracker - Where is Santa Claus

Si, avete capito bene, seguirete passo passo il viaggio di Babbo Natale, con questa app. Tutto in tempo reale. La app è gratuita e disponibile in inglese nelle versioni per Android e per iOS.