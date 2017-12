Secondo il Touring Club per le vacanze di Natale partirà il 65% degli italiani

FVG - Il 65% degli italiani - com riporta AskaNews - partirà per le vacanze invernali e sceglierà prevalentemente (71%) l’Italia. È quanto emerge da un’indagine del Centro Studi TCI sulle intenzioni di viaggio della community Touring, composta da 250mila persone.

Le regione in Italia

In Italia – come afferma lo studio e riporta l'Agenzia di stampa – le regioni preferite saranno Trentino-Alto Adige, scelta dal 25% degli intervistati (in particolare Val di Fiemme, Val di Fassa, Val Badia e Val Pusteria), Veneto (Abano Terme, il Cadore e Venezia), Toscana, (con Firenze e Siena), Lombardia (Valcamonica e Valtellina) e Liguria (Genova e la Riviera di Ponente). Per quanto riguarda l’estero (scelto dal 29% degli intervistati) le mete saranno Spagna (12%), Francia (11%) e Austria (7%). Le città e i luoghi d’arte sono le destinazioni preferite (41%), seguite dalle località montane (31%).

Hotel? Natale?

L’hotel è la sistemazione più gettonata (48%), mentre al secondo posto si posiziona la ricettività extralberghiera (21%) e, a seguire, la casa di parenti e amici o la seconda casa di proprietà (20%): nel 65% dei casi si partirà con la famiglia e nel 21% con il gruppo allargato di famiglia e amici. Secondo l’indagine del Touring Club Italiano il periodo preferito per partire è quello di Capodanno (47%), seguito dal Natale (31%) e la vacanza media durerà 6 giorni. In occasione del prossimo viaggio il 36% dichiara che parteciperà a mostre, concerti o eventi, il 35% a visite guidate o escursioni e il 33% che acquisterà guide o pubblicazioni sulla destinazione. Per quanto riguarda le motivazioni si parte principalmente per staccare la spina e interrompere la routine quotidiana (30%), ma anche per conoscere e imparare qualcosa di nuovo (23%) e ritrovare tempo per la famiglia (22%).