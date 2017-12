Volutamente e orgogliosamente Micro…Festival: l’evento che non ti aspetti

UDINE - Festival. Un festival deve essere grande, deve richiamare a sé migliaia di persone, dev’essere fatto nella piazza più grande della città più grande, sennò, che Festival è!? Sbagliato! Proprio così, niente di più sbagliato. Microfestival ne è un esempio.

Ribalta completamente la prospettiva

Questo Festival, Micro, è un laboratorio di arti performative e relazionali, una tournèe in piena regola che racconta e dà voce ai territori del paesaggio montano di confine della regione Friuli Venezia Giulia. Proprio quei luoghi che spesso sono avvolti da un’aura magica ma che – troppo distanti, troppo piccoli, troppo difficili da raggiungere, così almeno in molti sostengono – non vengono considerati come luoghi adatti a ospitare cultura e arte. Microfestival ribalta completamente la prospettiva e cerca la sua identità proprio nella scala minuta e quotidiana di piccoli paesi montani raramente interessati da progettualità culturali sperimentali. Luoghi ai margini dove più che in altre aree la multiculturalità ha giocato e gioca un ruolo identitario fondamentale, zone di frontiera e di passaggio, superfici di contatto fra identità culturali e linguistiche differenti.

Dal 23 dicembre al 27 gennaio 2018

Con questo progetto - nato dalle menti del gruppo Zeroidee, con la supervisione artistica di Andrea Collavino - cinque piccoli comuni friulani, uno sloveno e uno austriaco, (Dordolla, Klagenfurt, Drenchia, Comeglians, Solkan, Aurisina, Lusevera) diventeranno protagonisti, dal 23 dicembre al 27 gennaio 2018. Gli eventi-spettacolo saranno un’esperienza fortemente relazionale e creativa che darà nuova vita luoghi suggestivi come il teatrino, la scuola chiusa, il bar, la stalla, la casa privata. Queste «microlocation» romperanno il classico rapporto spettatore-attore e permetteranno di sperimentare una pratica collettiva con la gente, fra la gente. I gruppi di artisti coinvolti svilupperanno un progetto direttamente connesso ai luoghi e alle persone incontrate e avranno modo di rappresentarlo in contesti fortemente suggestivi e caratteristici

Il 23 dicembre

Dopo l’anticipazione di ottobre a Doberdolla e dello scorso 10 dicembre allo Jugendstiltheater di Klagenfurt, si prosegue il 23 dicembre, dalle 20, a Cras di Drenchia, con lo spettacolo di A.R.E.M. - Agenzia Recupero Eventi Mancanti (di Elena Dragonetti, Francesca Farcomeni, Noemi Parroni, Elena Vanni).

Il 28 dicembre

Si prosegue il 28 dicembre alle 20.30 alla sala L’Alpina, Comeglians. Lì è in programma ‘Lengàs dai frus’ (con Daniele di Bonaventura, Andrea Collavino, Aida Talliente).

Il 13 gennaio

Sarà quindi la volta di un concerto, sabato 13 gennaio 2018, alle 21, che si terrà al Mostovna di Solkan (Slovenia). Sul ‘palco’ Maistah Aphrica (Italia), Oholo (Ljubljana), Kombo B (Nova Gorica).

Il 21 gennaio

La tappa successiva di Microfestival, in programma sabato 21 gennaio 2018, alle 18, sarà una rappresentazione risultato della residenza artistica dei performer circensi del gruppo Circo all’inCirca di Udine e si terrà al Kulturni Dom Igo Gruden, Aurisina.

Il 27 gennaio

Sabato 27 gennaio 2018, alle 19, all’Osteria Bar Do – Nova Coop, Lusevera, è invece in programma, l’ultimo spettacolo, intitolato ‘Stone Cold Surrender – Un Harmony incontra lo Zio Tempa’ (di Natalie Norma Fella, Paola Ajello, Paolo Paron).

Collaborazione

Microfestival è un progetto possibile grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, di Turismo Fvg e Fondazione Friuli e in collaborazione con Associazione Kobilja glava, Associazione Casa Cave, Centro Ricerche Culturali Lusevera, Circo all’inCirca, PlanTS, Uponadream, Vada-Verein Zur Anregung des dramatischen Appetits, Agriturismo Torri di Slivia, Associazione culturale La Cort dai gjats Giulie, Associazione culturale Makacos, Associazione ex-emigranti Lusevera, Comune di Comeglians, Comune di Drenchia, Comune di Lusevera, Comune di Moggio Udinese, Fratnik, Parco Naturale delle Prealpi, Monobene Festival, Museo Etnografico di Lusevera, Slovensko kulturno društvo Igo Gruden