I Simple Minds arrivano a Udine!

UDINE - I Simple Minds, gruppo che ha letteralmente fatto la storia del rock degli anni ’80 e ‘90, capace di vendere oltre 60 milioni di dischi in carriera divenendo una delle realtà più influenti dell’intero movimento musicale new wave, hanno annunciato oggi il loro grande ritorno live in Italia. Dopo le ultime apparizioni nel nostro paese con lo speciale ed intimo tour acustico assieme a KT Tunstall, la band è pronta a tornare nuovamente nella penisola con sei imperdibili concerti in programma la prossima estate. Jim Kerr e compagni saranno quindi protagonisti il prossimo 10 luglio al Castello di Udine, evento organizzato da Zenit srl, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Udine e Live Nation, e inserito nel programma di Udinestate 2018. I biglietti per l’importante appuntamento, che attirerà di certo molti appassionati anche dalle vicine Austria, Slovenia e Croazia, saranno in vendita a partire dalle 12 di mercoledì 20 dicembre sul circuito Ticketone e sui circuiti esteri Oeticket.com, Eventim.si e Eventim.hr. Per gli iscritti Io Vado Club e MyLivenation, biglietti disponibili in pre sale già a partire dalle ore 12.00 di martedì 19 dicembre.

Grandi successi

Nei prossimi concerti, oltre a tutti i grandi successi che li hanno resi immortali - tra cui le meravigliose «Dont’t You Forget (About Me)», «Alive and Kicking», «New Gold Dream», solo per citarne alcune - i Simple Minds presenteranno anche i pezzi del nuovo album dal titolo «Walk Between Worlds», il 17° in studio che segue l’ultimo «Big Music» del 2014. La pubblicazione del nuovo lavoro è prevista per il prossimo 2 febbraio 2018. Oltre alla città di Udine, nel prossimo tour la band toccherà anche Cremona, Roma, Macerata, Marostica e Genova. «Siamo molto soddisfatti di poter portare a Udine una band di valore assoluto, icona per diverse generazioni e attualmente realtà fra le più influenti della musica internazionale – ha commentato l’assessore alla Cultura del Comune di Udine Federico Pirone – Eventi come questi sono molto importanti anche in chiave turistica, perché capaci di attrarre molti appassionati anche da fuori regione e dall’estero, con ovvio ritorno positivo per la città".

Tutte le info e i punti vendita autorizzati su www.azalea.it .