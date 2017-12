In bus in centro per fare shopping: il biglietto orario dura 4 ore

UDINE - Anche per il Natale 2017 Saf ripropone, in collaborazione con il Comune di Udine e Confcommercio, l’estensione della durata del biglietto urbano orario a 4 ore, come nei giorni festivi, per tutto il periodo delle festività fino al 30 dicembre. Un modo per invogliare i friulani a venire in centro in bus per fare shopping, con il vantaggio di risparmiare su benzina e parcheggio auto.

Da mercoledì 20 dicembre fino a sabato 30 (ma in realtà fino a domenica 31 e lunedì 1 gennaio, entrambi giorni festivi) si potrà quindi usufruire, per quattro ore, dello stesso ticket per tornare a casa, anche se non è festa o domenica. Tutto il tempo, quindi, di fare un tranquillo giro in città per un’intera mattinata, un pomeriggio o una serata.

«Ringrazio la Saf e la Regione - afferma l’assessore alla viabilità Enrico Pizza - per questa valida iniziativa a sostegno del commercio e della mobilità sostenibile, a favore di tutta la cittadinanza».