Gabriella Paruzzi cittadina onoraria di Tarvisio

TARVISIO – Gabriella Paruzzi, pluricampionessa dello sci di fondo, è cittadina onoraria di Tarvisio. Il riconoscimento è stato assegnato lunedì sera dal Consiglio comunale del capoluogo della Valcanale dal sindaco Renzo Zanette.

della Tra i meriti di Paruzzi, quello di aver portato il nome di Tarvisio nel mondo, lei che è stata campionessa olimpica a Salt Lake City nel 2002 e vincitrice della Coppa del Mondo nel 2004, oltre a tutta una serie di medaglie d’argento e di bronzo nelle altre competizioni internazionali.

«Gabriella – ha detto il sindaco Zanette – ha dimostrato che, partendo da una piccola frazione come Fusine in Valromana, è possibile arrivare sul tetto del mondo. Ha dimostrato che con il lavoro quotidiano, con il sacrificio e con la tenacia si possono ottenere grandi risultati e grandi soddisfazioni. Gabriella – ha aggiunto – rappresenta l’immagine positiva della nostra città ed è un esempio per tutti i giovani che amano lo sport e attraverso lo sport vogliono arrivare a conquistare risultati di altissimo livello».

Nel corso della cerimonia è stata sottolineata anche la semplicità di Gabriella Paruzzi, campionessa nello sport ma anche nella vita (binomio, purtroppo, non così scontato tra i grandi dello sport), che appesi gli sci al chiodo ha messo a disposizione della Federazione Italiana Sci la sua esperienza.