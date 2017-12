Tilatti: «La politica in questi anni non ha saputo ascoltare le imprese»

UDINE - E' tempo di bilanci per Confartigianato Udine, con il presidente Graziano Tilatti che ha riunito i giornalisti per parlare degli ultimi 12 mesi e tracciare le linee per il futuro. «Il 2017 si chiude con timidi segnali positivi: ci auguriamo di essere alla fine di un percorso di ristritturazione, che ormai non possiamo più chiamare 'di crisi'. Dovremo guardare al futuro in maniera diversa, e ci auguriamo di poter avere segnali di consolidamento dei dati positivi», ha detto Tilatti.

Sul rapporto con la politica, il presidente di Confartigianato ha aggiunto: «La politica in questi anni ha raccolto poco i nostri appelli, non capendo che deve stare al fianco di chi fa impresa, luogo dove si crea, lavoro, rispetto e sviluppo per la nostra società. Abbiamo bisogno che chi lavoro con serietà nel rispetto delle normative venga visto come un fattore positivo e non un bancomat dove andare a prelevare denaro quando mancano soldi allo Stato».