Centrodestra: a Udine non c'è ancora l'intesa su Fontanini

UDINE - «Siamo sulla buona strada, ma non dobbiamo fare il passo più lungo della gamba. Abbiamo condiviso un percorso nell’individuazione del candidato sindaco più autorevole per il centrodestra a Udine: sarebbe un peccato vanificare il lavoro svolto a causa di una fuga in avanti. Non mettiamo veti, confermiamo che il dialogo prosegue, ma chiariamo che la coalizione non ha, allo stato, raggiunto un accordo definitivo sul nome del candidato sindaco». Così Giulia Manzan, Lorenzo Bosetti e Sandro Bassi, rispettivamente coordinatori regionale, provinciale e comunale di Autonomia Responsabile.

Al tavolo di mercoledì non ci saranno Ar e Udc

La dichiarazione arriva come una doccia fredda sul tavolo del centrodestra, che si riunirà mercoledì 20 dicembre, alle 14, e su quanti avevano dato per scontato che i giochi fossero stati chiusi dopo un presunto vertice che si sarebbe tenuto martedì pomeriggio. Invece, come anticipato martedì dal Diario di Udine, la verità è che Fontanini resta il candidato in pole position, ma che il summit di mercoledì era stato convocato nella speranza di sciogliere ogni dubbio. Invece, Autonomia responsabile non ci sarà e non ci sarà, pare, neppure l’Udc, che avrebbe accampato motivazioni di contrarietà sull’orario.

Michelini e Colautti pronti al passo indietro?

Insomma, per l’ok a Fontanini servirebbero due passi indietro: quelli di Michelini e Colautti, che pure si erano proposti come candidati alla guida di palazzo d’Aronco. Michelini dice di non sapere «cosa accadrà mercoledì. Certo, il passo indietro lo potrei fare, ma l’importante in questo momento è non perdere pezzi». E ad Autonomia responsabile manda a dire che «non è possibile frenare adesso dopo che più volte hanno chiesto un’accelerazione sull’intera vicenda». Colautti sposa la prudenza e si limita a dire di attendere le motivazioni per cui la scelta sarebbe ricaduta su Fontanini. E fa capire che lui in corsa c’è ancora, eccome.

Situazione ancora ingarbugliata

Situazione nuovamente ingarbugliata, dunque. FI e Lega hanno fretta di chiudere, ma sono consapevoli che non possono permettersi di sancire uno strappo con Ar non fosse altro perché le ripercussioni sulla scelta del candidato alla presidenza della Regione sarebbero tanto inevitabili quanto imprevedibili. Situazione anche estremamente ‘liquida’, dove ogni previsione può essere smentita da un momento all’altro. E situazione pure che conferma tutti i dubbi che fin qui abbiamo espresso sull’incapacità del centrodestra cittadino a sapere fare squadra e soprattutto a uscire da una logica masochista da cupo dissolvi. Mercoledì ne sapremo di più. A meno di un ennesimo colpo di scena della sera.