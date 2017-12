Gli eventi in programma mercoledì 20 dicembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 20 dicembre, a Udine e provincia (e non solo), eccoli.

'Sfide e giochi matematici’

Mercoledì 20 dicembre 2017, alle 18, per il ciclo ‘Dialoghi in Biblioteca’, organizzati dalla Biblioteca Civica e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Udine, in collaborazione con l’Archivio Italiano dei Giochi, sarà presentata in Sala Corgnali la collana editoriale ‘Sfide e giochi matematici. Matematica divertente per allenare la mente’, a cura di Mauro Gaffo (già vicedirettore del mensile di divulgazione scientifica Focus), Dario de Toffoli e Dario Zaccariotto, edita a Milano da Hachette. Dialogano con l'autore,’, Dario de Toffoli e il sindaco di Udine Furio Honsell.

'Catine show’

E’ il tormentone del momento, l'uragano delle risate in salsa friulana: Caterina Tomasulo in arte 'Catine' con il suo nuovo show sarà ospite mercoledì 20 dicembre, dalle 20, alla sede dei Viticoltori dei Colli Orientali del Friuli, Villa Nachini Cabassi, in piazza XXVII Maggio a Corno di Rosazzo. Maggiori info, qui.

‘I Concerti di San Martino’

Concerto di Natale, in programma mercoledì 20 dicembre alle 20 nel Duomo di San Martino a Tolmezzo. L’Orchestra Jacopo Linussio e l’organista Davide Da Ros eseguiranno composizioni di Kopřiva, Haendel, Canciani e Corelli, diretti dal maestro Francesco Gioia. Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito e tutto il programma è consultabile sul sito www.amctolmezzo.it.

Delusionist

Saranno Natalino Balasso e Marta Dalla Via a chiudere il 2017 del circuito ERT. Delusionist, spettacolo che ha debuttato a inizio stagione, sarà ospite mercoledì 20 dicembre di Smartheater, la rassegna di prosa del Teatro Luigi Bon di Colugna, realizzata in collaborazione tra ERT e Fondazione Bon. La serata avrà inizio alle 20.45.

Mitteleuropa Orchestra

Nella magica atmosfera delle feste natalizie, rifiorisce il Teatro Miotto di Spilimbergo e riapre la scena al pubblico mercoledì 20 dicembre, sulle note suggestive della Mitteleuropa Orchestra. Alle 20.45, l’armonia della musica classica della Sinfonica regionale, diretta nell’occasione dal Maestro Marco Guidarini e accompagnata dal violinista Tomáš Kadlubiec nel ruolo di solista, inaugurerà la riapertura del celebre Cinema-Teatro di Viale Barbacane della cittadina del mosaico battezzata ‘Gioiello d’Italia’. Un imperdibile concerto di Natale tessuto dal profondo valore culturale della musica classica, che suggella la peculiare atmosfera delle feste.