Napoli-Udinese 1-0: Insigne trafigge i bianconeri, finisce l'avventura in Coppa Italia

UDINE - Un sinistro chirurgico di Insigne. Finisce così, al 71', la corsa dell'Udinese in Coppa Italia. I bianconeri, con molti volti nuovi in campo, soffrono, ma difendono bene e tengono duro per oltre un'ora. Poi Sarri, stanco di attendere un gol che non vuole proprio arrivare, chiama in causa Mertens e Insigne, partiti dalla panchina. E tutto cambia, al San Paolo. Non ce n'è per nessuno con la coppia di titolarissimi in campo. Al numero 24 bastano 14 minuti per decidere il risultato: Scuffet, attento fino a quel momento, poco può sul suo sinistro. Il Napoli sfiderà, nel prossimo turno, la vincente tra Atalanta e Sassuolo.

Rivoluzioni

Oddo riporta tra i pali Scuffet, in difesa Bochniewicz, sceglie Balic e Hallfredsson a centrocampo, Bajic in attacco, supportato da Matos. Sarri opta sempre per il 4-3-3, ma sceglie Sepe in porta, Maksimovic in difesa, Rog a centrocampo, Ounas e Giaccherini in attacco. Il Napoli, al debutto in Coppa Italia, comincia sin da subito a fare il suo gioco preferito: pressa alto, tiene palla e non consente all’avversario di mettere il naso fuori dalla propria area di rigore. La prima bell’ bella azione bianconera arriva dopo 9’ con Hallfredsson che si libera di un avversario e serve Pezzella sulla fascia sinistra: cross per Jankto che non riesce a servire Bajic al centro dell'area. Al 24’ grande occasione per il Napoli con Callejon. Rog ruba palla ad Hallfredsson, passaggio verticale verso l’attaccante, che in corsa calcia in porta, ma Scuffet si fa trovare pronto e respinge mettendo in angolo. L’Udinese fatica, gli azzurri continuano a spingere: Ounas ha sui piedi la palla dell’1-0, ma il suo mancino rasoterra finisce sul palo alla sinistra del portiere friulano. Nonostante il continuo possesso palla del Napoli, l’Udinese riesce a frenare con solidità le avanzate avversarie.

Insigne-Mertens, che coppia

Oddo non perde tempo e cambia, fuori Jankto, dentro De Paul, per trovare maggiore vivacità in attacco. Sarri, insoddisfatto del gioco dei suoi, ci mette dieci minuti per decidere di inserire i titolarissimi. Con Insigne (per Giaccherini) e Mertens (per Callejon) la squadra trova nuova linfa. Ci prova prima Zielinski, ma pallone finisce di poco alto; al 19’ è invece Ounas a sbagliare col mancino, ancora alto da buona posizione. Solo 7 minuti di attesa ed ecco il gol dei padroni di casa, proprio grazie ai nuovi entrati: De Paul perde palla sulla trequarti, ottimo passaggio laterale di Mertens per Insigne, che in area mira col sinistro l'angolino destro e batte Scuffet con un preciso rasoterra. Poco dopo ancora il Napoli pericoloso: grande combinazione in area Insigne-Mertens, il diagonale da pochi passi del belga viene respinto miracolosamente dal portiere dell'Udinese. I bianconeri ci provano fino alla fine, ma mancano il pareggio. Azzurri ai quarti, Udinese out.