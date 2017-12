Senza biglietto, nigeriano aggredisce capotreno e poliziotto

GEMONA – E’ bastata la richiesta del titolo di viaggio per far perdere la testa a un viaggiatore di nazionalità nigeriana, che ha cominciato a insultato e spintonare il capotreno e la sua assistente. E’ successo lunedì pomeriggio sul treno Micotra che collega Udine a Villaco, all’altezza di Gemona. A darne notizia è stato il Messaggero Veneto.

Da quanto riferito, capotreno e la sua assistente si sono avvicinato all’uomo per chiedere il biglietto, Ma quest’ultimo, già oggetto di un decreto di espulsione, non ne ha voluto sapere e ha cominciato a inveire e a lanciare minacce. La situazione ha suggerito di intervenire a un poliziotto che in quel momento si trovava sul vagone ma era fuori dal servizio. Ne è nata una colluttazione, con l’assistente del capotreno che si è ferita a una mano cavandosela con una prognosi di due giorni.

Giunti alla stazione di Tarvisio, la Polfer ha arrestato il nigeriano, che però si trova già a piede libero.