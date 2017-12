'La Plaza del Choco’: arriva a Palmanova il cioccolato artigianale

PALMANOVA - «Vogliamo far vedere ai nostri visitatori i metodi di lavorazione del cacao e, attraverso laboratori e workshop, offrire gli strumenti per riconoscere un prodotto di qualità e frutto di lavorazione artigianale». Con queste parole Lucio Vittor, presidente dell’Associazione Fusi & Infusi, organizzatrice di Chocofest, presenta «La Plaza del Choco» che da giovedì 21 a domenica 24 dicembre continuerà ad animare Piazza Grande a Palmanova.

Cioccolato artigianale e di qualità

Un format che vuole riproporre nelle piazze del Friuli il concetto di «cioccolato artigianale e di qualità». Nelle bancarelle si potranno trovare cioccolate e prodotti di pasticceria delle eccellenze dell’artigianato dolciario nazionali: la «Porta d’Oriente», il cioccolatino creato per promuovere la città di Gradisca, i gran crou del cioccolato con il 90% di massa di cacao proposti dalla Boutique del dolce, gli attrezzi fatti con il cioccolato da Chocopassion o le deliziose praline con ricercate ganache della pasticceria Mosaico o le creme al cacao del cioccolatiere dei guinness Mirco della Vecchia (noto per aver realizzato la scultura più alta al mondo (8,5 metri), la più pesante (5,4 tonnellate) rappresentante il duomo di Milano). Sarà anche possibile degustare diversi tipi di cioccolata calda, offrendo al visitatore un’esperienza sensoriale unica e accompagnarlo verso una maggiore comprensione delle qualità del cioccolato. «Un nuovo evento per la città di Palmanova. Una nuova e golosa attrazione per curiosi e visitatori. Piazza Grande diventa sempre più luogo di incontro, uno spazio dove organizzare manifestazioni e stimolare l’interesse del pubblico. Dove poter coniugare eventi artistici, musicali, gastronomici e di spettacolo, per adulti e bambini. Un impulso per la città, dal punto di vista turistico, commerciale e culturale» così il Sindaco Francesco Martines e l’assessore alle attività produttive Thomas Trino.

Laboratori

Negli spazi dell’evento, si può trovare anche il laboratorio del cioccolato, che riproduce tutte le lavorazioni di una cioccolateria, dal temperaggio alla preparazione dei ripieni, fino ad arrivare alle praline. Le dimostrazioni sono a cura del maestro Giancarlo Fosarini, docente dell’Istituto Stringher di Udine, e di suo figlio Rocco. Sempre aperta anche la mostra «La storia del cacao: come nasce il cioccolato, dalla piantagione alla tavoletta». Un percorso interattivo dove vedere anche delle vere cabosse con le fave di cacao. La mostra vuole rappresentare tutta la filiera di produzione, svelando aspetti inediti o sconosciuti ai più. All’interno sarà possibile vedere pezzi storici e confezioni di cioccolata risalenti ai primi del ‘900.



Sono previsti diversi eventi collaterali

Venerdì e sabato il maestro Stefano Comelli scolpirà un blocco di cioccolato per realizzare un bassorilievo raffigurante la città di Palmanova. Comelli è salito alla ribalta al "Salon du Chocolat", a Colonia, in Germania, dove ha realizzato una copia della famosa cattedrale, attraverso una scultura in cioccolato dal peso di circa 2 quintali e mezzo. Sabato 23 dicembre saranno anche proposti incontri degustazione con distillati e sigari, il tutto allietato dalla danza della milonga. Non manca una sezione dedicata alla solidarietà. Continua il percorso intrapreso a Gradisca d’Isonzo con il sostengno alle popolazioni umbre colpite dal sisma, attraverso la vendita della cioccolata «Venusta Nurcia» di Norcia. Prosegue l’iniziativa realizzata in collaborazione con la Proloco e una trentina di negozi del centro che, con «Acquisti fondenti», offrono ai propri clienti una degustazione della buonissima cioccolata calda, disponibile sia nella versione classica scura sia in quella bianca. L’evento è organizzato dall’Associazione Fusi & Infusi per il Cioccolato, Caffè, Thè e Spezie, con il Patrocinio del Comune di Palmanova, dell’ERSA e l’ospitalità della Pro Loco di Palmanova.