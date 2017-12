Incidente sul lavoro: una lastra di 4 quintali lo travolge, grave un 50enne

MANZANO - Quattro quintali, tanto pesava la lastra che nella mattinata del 20 dicembre ha travolto un operaio.

I fatti

Il grave incidente sul lavoro è avvenuto in un'azienda di Manzano, la Mecplast, realtà che si occupa della realizzazione di stampi in plastica. Erano circa e 10, quando l'operaio, A.T. queste le sue iniziali, un 50enne, di Manzano, si stava occupando della movimentazione del materiale su una scaffalatura. D'improvviso, come anticipato da Il Gazzettino, per cause ancora in fase di accertamento da parte degli ispettori dell'azienda sanitaria, l'uomo è stato travolto dalla lastra che come detto pesa circa quattro quintali: prima sarebbe caduto da un'altezza di circa un metro e mezzo per poi essere schiacciato dallo stampo.

I soccorsi

I colleghi sono immediatamente corsi in suo soccorso e hanno allertato il centro unico di emergenza, chiamando il numero unico, 112. Sul posto, poco dopo, è giunta l'equipe medica con un'ambulanza. Dalla centrale operativa di Udine è decollato anche l'elicottero del 118. L'uomo è stato stabilizzato sul posto e quindi trasportato, in codice giallo, al Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.