Le incredibili immagini di Oasis Photocontest in mostra a Udine

UDINE - Oltre 24 mila foto visionate dalla giuria e un migliaio di partecipanti provenienti da 66 nazioni: sono questi i numeri dell’Oasis Photocontest, il più importante dei concorsi italiani di fotografia naturalistica e uno dei maggiori a livello europeo, nato «per omaggiare i prodigi del nostro pianeta così come la figura del fotografo naturalistico, l’ultimo vero ambasciatore della natura terrestre dei giorni nostri».

Le fotografie

La rivista naturalistica Oasis organizza da anni questa iniziativa che riscuote sempre grande successo proprio per l’elevato livello della partecipazione: il vincitore assoluto della competizione è stato Audun Rikardsen, fotografo norvegese che ha ritratto una balena in un’immagine subacquea di rara bellezza. Grazie ai rapporti di collaborazione instaurati fra la rivista Oasis ed il Museo Friulano di Storia Naturale, Udine ospiterà anche questo anno l’importante rassegna fotografica, allestendola per la prima volta nella sede del museo, in via Sabbadini 32. «Siamo orgogliosi che la nuova sede del museo ospiti questa mostra così apprezzata e riconosciuta – commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Udine Federico Pirone - per cui ci aspettiamo un buon riscontro di pubblico. Sarà inoltre un’occasione per vivere il Museo Friulano di Storia Naturale, in attesa del completamento dei lavori che restituirà alle collezioni gli spazi espositivi».

Gli orari

La mostra, composta da una sessantina di immagini stampate in grande formato, selezionate tra le immagini più belle dell’edizione 2016 del concorso, sarà visitabile gratuitamente dal 16 dicembre 2017 al 14 gennaio 2018. La mostra sarà aperta da lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e domenica dalle 10 alle 17. Chiuso il 24, 25 e 31 dicembre e il 1 gennaio 2017. Apertura straordinaria con orario 10 - 17 il 26.12.2017. Ingresso gratuito (su presentazione dell’invito o con prenotazione). Per informazioni: 0432 1273211; info.mfsn@comune.udine.it.

www.civicimuseiudine.it

Le incredibili immagini di Oasis Photocontest in mostra a Udine (© Oasis Photocontest)