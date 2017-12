"Il tuo scatto con la sfera natalizia" in piazza San Giacomo: al via il contest fotografico

UDINE - Un nonno che stringe dolcemente la nipotina, il bacio di due innamorati e un gruppo di amici che sorridono divertiti davanti all’obiettivo. Sono solo alcuni degli scatti all’interno della grande sfera luminosa di piazza San Giacomo, che da fine novembre impazzano sul web rendendo protagonista la piazza storica di Udine e la sua illuminazione natalizia. Udine si fa bella per le feste e torna a far parlare di sé.

Un’iniziativa divertente

Questo l’obiettivo di Sereni Orizzonti che per il secondo anno consecutivo sostiene le luci di Natale in piazza San Giacomo e Piazza XX Settembre. Sull’onda delle condivisioni virali, la società ha voluto lanciare un’iniziativa divertente che premierà lo scatto più originale con un tablet. C’è tempo fino al 27 dicembre per inviare le foto a info@sereniorizzonti.it e partecipare al contest fotografico. Il Gruppo friulano non è nuovo a queste iniziative e ha confermato il suo impegno a favore del capoluogo friulano con l’adozione di due parchi udinesi, parco degli Armeni e Vittime delle Foibe. «Abbiamo aderito a questo progetto con l’intento di rendere la città più vivibile e di porre fine al degrado di certe zone della città, – continua l’imprenditore – e mi auguro che molte altre realtà imprenditoriali possano investire nella nostra città per farla ripartire».