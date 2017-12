Udine a stelle e strisce per un Natale a ritmo di Gospel

UDINE - Bisogna proprio ammettere che ogni tanto dagli americani importiamo qualche cosa di buono. Tra queste cose, senza dubbio, ci sono i cori gospel che sbarcano nelle nostre città in dicembre per festeggiare il Natale sulle avvolgenti armonie della musica nera. Quella sacra, però, perché se il blues è la cosiddetta musica del diavolo, il gospel è il caldo abbraccio di voci afroamericane alla storia più attesa dell'anno. Credenti o meno, chi ascolta questa musica ci mette poco a dire che cantare «halleluiah» in quel modo è tutta un'altra esperienza!

Ad aprire la serata i nostri friulanissimi Harmony Gospel Singers con un pezzo di impatto straordinario "Up!", non a caso premiato dall' AkademiaMusic Awards nel 2016 come miglior brano di musical gospel. Accoglienza calorosa da parte del Teatrone per il coro diretto da un'eccellente Stefania Mauro che pare (scusate il termine forse fuori luogo) indemoniata! Alle ore ventidue sale la South Carolina Mass Choir che, come nella miglior tradizione degli ensamble spirituals, è prodiga di sorrisi profetici, colori sgargianti, lustrini e... qualche chiletto in più. Grandi classici alternati ad omaggi ai miti della canzone black-soul, da Ray Charles a Marvin Gaye con qualche concessione al funk di James Brown ed alle note commoventi e pop della compianta Whitney Houston. E poi ci sono i tradizionali natalizi, quelli così tanto inflazionati dalla pubblicità ma che riprendono vita on-stage, laddove ascoltando "Oh happy days", cantata con tale trasporto, non devi per forza prefigurarti il pacco panettone/bottiglia di spumante che devi comperare ad ogni costo.

La compostezza della forma-teatro dura un'oretta scarsa. Poi i vocalist (ma soprattutto le vocalist - e che vocalist!) si lanciano in platea a cantare tra la gente e con la gente! Perchè è questo lo spirito giusto. Coinvolgimento totale con atmosfere da "Vendesi Miracolo" con Steve Martin con un lieve cedimento verso i Blues Brothers. Il Giovanni da Udine è una bolgia dove tutti ballano e si improvvisano reverendi del divertimento - that's America, baby - e non ci puoi fare niente! Così come non ci può essere gospel se non c'è in scaletta "When the Saints go marching in" che arriva puntuale quanto interminabile a chiusura dello show per una vera e propria ovazione. Non è facile scaldare il pubblico di casa nostra, i South Carolina ieri hanno incendiato Udine! Con tanti auguri di Buone Feste.