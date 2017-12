Un arresto per droga e una denuncia per furto in Friuli

UDINE – Un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e una denuncia per furto aggravato. E’ l’esito dell’attività dei carabinieri del Comando provinciale nelle ultime 24 ore, realizzatasi tra Udine e Martignacco.

In città i militari del Norm hanno proceduto al controllo di un 33enne pakistano richiedente asilo il quale è stato trovato in possesso di cinque panetti di hashish del peso complessivo di 500 grammi. La droga è stata posta sotto sequestro e lo straniero è stato arrestato per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e portato nel carcere di Udine.

I carabinieri della stazione di Martignacco, invece, sono intervenuti al centro commerciale Città Fiera dove un 18enne di etnia rom ha tentato di rubare un paio di calzature del valore di 60 euro. Il giovane è stato deferito in stato di libertà e le scarpe sono state riconsegnate al legittimo proprietario.