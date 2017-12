'Esodo' invernale: la giornata peggiore sarà quella di venerdì 22

FVG - Le feste natalizie e l’anno nuovo sono alle porte e con loro l’esodo invernale: nulla a che vedere con quello estivo, ma, in alcuni punti della rete autostradale di Autovie Venete e in alcune giornate particolari, è prevista comunque una intensificazione del traffico, dovuta principalmente a una serie di eventi: gli emigranti che tornano a casa soprattutto nel Centro ed Est Europa, l’incremento del traffico commerciale per le ultime consegne e il traffico turistico favorito proprio dalle vacanze di Natale.



L’incremento è già iniziato giovedì 21 dicembre, giornata caratterizzata in A4 direzione Trieste, da traffico sostenuto fin dal mattino che si è intensificato nel pomeriggio. Giornata di traffico sostenuto anche quella di venerdì 22 dicembre lungo la A4, in direzione Trieste, sia in mattinata e, con transiti più elevati, anche nel pomeriggio con possibili code o rallentamenti in uscita alla barriera di Trieste – Lisert. In A57 Tangenziale di Mestre, direzione Trieste, è previsto un incremento del traffico nelle ore pomeridiane.



Traffico fluido, invece nelle giornate comprese fra sabato 23 e martedì 26 dicembre. Sabato 23 dicembre stop al transito dei mezzi pesanti dalle 8 alle 14 mentre domenica 24, lunedì 25 e martedì 26 dicembre, il divieto sarà in vigore dalle ore 9 alle ore 22.