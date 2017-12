Gli eventi in programma venerdì 22 dicembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 22 dicembre, a Udine e provincia, eccoli.

Freak Show

Il film sul bullismo diretto da Trudie Styler e fotografato da Dante Spinotti, presentato alla Festa del Cinema di Roma, sarà distribuito nelle sale italiane da Notorious Pictures nel 2018. Dopo le proiezioni al Visionario di Udine e a Tolmezzo, dove il film ha inaugurato la scorsa settimana la terza edizione di Cortomontagna, l'ultima delle tre anteprime friulane è in programma, a cura della Cineteca del Friuli, venerdì 22 dicembre alle 20.45 al Cinema Sociale di Gemona. Spinotti, che della Cineteca è presidente onorario, sarà in sala per introdurre la visione.

Ovunq(è)musica

Si avvia alla conclusione Ovunq(è)musica, la ricca rassegna di concerti nei quartieri, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Udine in collaborazione con le parrocchie cittadine. Penultimo appuntamento, venerdì 22 dicembre alle 20.30 nella chiesa di S. Domenico in viale Resistencia, con la formazione corale ‘The Colours of Gospel’ di S. Michele al Tagliamento che presenta ‘A Colorful Christmas’. Sarà uno spettacolo musicale di grande impatto sonoro e visivo, diretto dalla giovane ‘pop singer’ veneta Caterina Cesca. Il coro, con più di 500 concerti all’attivo da oltre vent’anni in tutto il Triveneto, libera una carica di travolgente energia nel corso di un concerto in cui, ai quaranta vocalist, si aggiunge una band di quattro elementi (batteria, basso, chitarre e tastiere). Per l’occasione proporranno un repertorio che spazia dai più noti ‘traditional’ all’immancabile ‘Oh Happy day’ con un omaggio a Stevie Wonder ai confini con il soul ed il funk. Una serata di gran bella musica per un Natale tutto a colori.

‘Festa di Natale’

Nella giornata di venerdì 22 dicembre dalle 20 alle 23 al Punto Incontro Giovani si festeggeranno le vacanze invernali con l’abituale ‘Festa di Natale’, e durante la serata sarà organizzata una tombola con premi e sorprese per tutti. Il Punto Incontro Giovani rimarrà aperto con il consueto orario (lunedì dalle 16 alle 18.30, da martedì a giovedì dalle 16 alle 19 e il venerdì dalle 20 alle 23) per tutte le vacanze di Natale, tranne nelle giornate festive. Per informazioni: puntoincontrogiovani@gmail.com, oppure FB: Pig Cag, oppure telefonare allo 0432/582108 o 3405701800. Saranno invece chiusi per festività (dal 27 dicembre all'1 gennaio 2018 compresi) sia l'Informagiovani di viale Ungheria che le Officine Giovani di piazzale Valle del But.

Ron in concerto

Venerdì 22 dicembre, dopo l’ottima performance di novembre di Peter Hammill, sarà nuovamente tempo di musica con il concerto di Ron con il suo tour 2017 ‘La forza di dire Si’. Rosalino Cellamare, uno dei più amati cantautori italiani, calcherà il palco del ‘Candoni’ dalle 21.15 per proporre il suo repertorio che in questi 12 mesi, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, ha richiamato migliaia di fan toccando tantissime città italiane. Maggiori info, qui.

‘La Musica nel Dna’

Il 22 dicembre, alle 20.30, alla Chiesa di Santa Maria Assunta, in viale Cadore 11, a Udine è in programma il Concerto di Natale dell’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, sede di Udine. Si tratta del concerto conclusivo della rassegna ‘La Musica nel Dna’. Si esibiranno il Duo Mesaglio e Amane Horie, con musiche per violino e pianoforte di Corelli, Beethoven e Debussy. Maggiori info, qui.

Presepi a Udine

Il 22 dicembre, a partire dalle 15.30, ci sarà l'inaugurazione di un altro presepe a Udine, maggiori info, qui.

I Gazebo Penguins a ‘Dissonanze Plus’

‘Dissonanze Plus’, la rassegna musicale organizzata dal Circolo Cas’Aupa che dà spazio alla musica sperimentale, prosegue. In calendario ancora un concerto a cui non si può rinunciare. Il 22 dicembre, dalle 22, a salire sul palco del Padiglione 9 della Fiera di Udine saranno Gazebo Penguins (biglietti disponibili in cassa e su Mailticket) che tornano in regione per presentare il loro ultimo disco, ‘Nebbia’, uscito a marzo scorso per To Lose La Track. Maggiori dettagli, qui.

'La Plaza del Choco’

Da giovedì 21 a domenica 24 dicembre sono in programma, in piazza Grande, a Palmanova, laboratori, mostra, mercatino e maestri cioccolatieri. Maggiori dettagli, qui.