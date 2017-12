Furto da 40 mila euro in un'abitazione di Udine

UDINE - La casa a soqquadro e oro e beni per un valore, stimato, di 40mila euro spariti. Il furto è stato messo a segno fra il tardo pomeriggio e la serata del 21 dicembre, fra le 17 e le 21. A essere presa di mira dai malviventi un’abitazione che si trova in una palazzina del centro di Udine.

Erano usciti per fare i regali

I padroni di casa erano usciti per alcuni acquisti natalizi ma al loro rientro hanno trovato la porta dell’ingresso forzata con un piede di porco, senza far scattare l'allarme, e la casa completamente ripulita. I ladri hanno atteso che i proprietari uscissero e poi sono entrati in azione: hanno frugato ovunque, della cassaforte alcuna traccia, ecco allora che hanno arraffato tutto ciò che hanno trovato nei cassetti e negli armadi. Spariti denaro contante per 500 euro, oro, preziosi e orologi di lusso, si stima che il danno si aggiri attorno ai 40mila euro, senza considerare i danni alla porta. Sono subito stati allertati i carabinieri che ora stanno indagando per individuare gli autori del colpo.