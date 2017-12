Nuova illuminazione a led in via Mercatovecchio

UDINE – Sarà inaugurata ufficialmente sabato 23 dicembre, alle 16.30 la nuova ‘narrazione luminosa’ di via Mercatovecchio, progettata dagli architetti Raffaele Shaurli e Bruno Grizzaffi, dell'ufficio Gestione urbanistica del Comune, e realizzata da AcegasApsAmga, per valorizzare ed esaltare i volumi e i particolari delle architetture della storica via cittadina. Un gioco di luci che servirà a sottolineare gli aspetti significativi degli edifici di maggior pregio.

Il nuovo sistema di illuminazione si basa su un mix di fasci di luce molto concentrati, destinati a piccoli oggetti o all’illuminazione di dettagli, e fasci di luce per l’illuminazione omogenea di pareti e superfici verticali. Una centrale operativa, che sarà allestita all’interno del palazzo della Biblioteca Civica, permetterà di personalizzare le sfumature della nuova illuminazione artistica. 43 proiettori con tecnologia a Led Rgbw sono stati posizionati, dopo un attento studio, per valorizzare con tocchi caldi di luce gli elementi architettonici di maggior pregio delle facciate che adornano il salotto cittadino.

Di norma gli edifici si illumineranno negli eleganti toni del bianco, ma in occasione di eventi particolari, grazie alla tecnologia sfruttata dai nuovi impianti, l’amministrazione comunale potrà programmare la proiezione di differenti scenari luminosi colorati per far risplendere le singole facciate anche con colori differenziati o variabili, personalizzando così l’arredo urbano.