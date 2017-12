Gli eventi in programma sabato 23 dicembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 23 dicembre, a Udine e provincia, eccoli.

Microfestival a Cras di Drenchia

Il 23 dicembre, dopo l’anticipazione di ottobre a Doberdolla e dello scorso 10 dicembre allo Jugendstiltheater di Klagenfurt, si prosegue il 23 dicembre, dalle 20, a Cras di Drenchia, con lo spettacolo di A.R.E.M. - Agenzia Recupero Eventi Mancanti (di Elena Dragonetti, Francesca Farcomeni, Noemi Parroni, Elena Vanni). Tutti i dettagli sul Festival qui.

'La Plaza del Choco’

Da giovedì 21 a domenica 24 dicembre sono in programma, in piazza Grande, a Palmanova, laboratori, mostra, mercatino e maestri cioccolatieri. Maggiori dettagli, qui.

‘L’Icona russa e la Nuova Arte’: a Palmanova in mostra l’arte russa

Dal 19 dicembre al 4 febbraio 2018, alla Polveriera Napoleonica di Contrada Garzoni a Palmanova, apre infatti la mostra dedicata a ‘L’Icona Russa e la Nuova Arte’. Tutte le info, qui.

Mercatino Handmade e Dj set di Michele Poletto

Continuano le feste e le occasioni da Mamm con ‘Mamm che avvento! Si comincia alle 18 con l'ultimo Mercatino Handmade di questa stagione e una super merenda a base di panettone, cioccolata clada, vinbrulé e pretzel! A seguire dalle 19 focacce e birra. Dalle 20 in programma la buona musica scelta da Michele Poletto. Maggiori info, qui.

Fricozoid a Lignano e festa in Osteria

Fricozoid arriva Lignano giusto prima di Natale. Questa storia di prodi eroi friulani che a colpi di mattarello dovranno difendersi da un frico mutante sarà proiettata alla Darsena Porto (in viale Italia) il 23 dicembre, dalle 20. Dopo la proiezione la festa si sposterà in Osteria da Scarpa. Maggiori info, qui.

‘Ecce Dominus Veniet’

La prima e unica reinterpretazione in chiave moderna della musica contenuta nell’antichissimo MS. 4 ‘Mattutinale Aquileiese’ guarneriano - che si terrà sabato 23 dicembre alle 20:45 presso il Duomo di Codroipo e in replica venerdì 29 dicembre alle 20.45 alla chiesa di Villaorba di Basiliano. Maggiori info, qui.

Maravee Mind

Mostra personale dell'artista altoatesino Willy Verginer che incarna la tensione fra Ragione e Passione nella relazione fra l'amore per la natura e una progettualità certosina, finalizzata allo sviluppo di gruppi scultorei lignei capaci di comunicare il forte messaggio della sua dedizione alla relazione uomo/mondo. Dalla scelta del materiale naturale utilizzato, allo sviluppo di tematiche ambientali, le opere mettono in scena una progettualità concettuale ma capace di azionare nello spettatore il tasto del coinvolgimento emozionale. Per Maravee Mind Verginer mette in scena un'umanità ‘a testa alta’, che troneggia argentea su barili riciclati, che in essi si distende per cercare pulizia del mondo o, ancora, che svetta sul riciclo colorandosi di verde clorofilla per scambiare la propria epidermide con il fogliame e il tronco degli alberi. La mostra sarà aperta dal 2 dicembre 2017 al 28 gennaio 2018 col seguente orario: 10-12.30 e 14.30-18 chiuso lunedì.

Concerto di Natale del Comune di Udine

Il tradizionale Concerto di Natale del Comune di Udine in programma sabato 23 dicembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, con il Coro del Friuli Venezia Giulia, diretto dal Maestro Cristiano dell’Oste, diventa un vero e proprio doppio concerto evento: a grande richiesta quest’anno l’atteso appuntamento si terrà alle 17.30 e in replica alle 21 (ingresso libero con prenotazione obbligatoria, info su www.teatroudine.it).

‘Un sorriso lungo 150 anni’: presepe Scuola Santa Maria degli Angeli

La cerimonia è inserita nelle iniziative per celebrare i 150 anni della scuola delle Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore. Proprio per questa ragione il tema ci quest’anno, grazie anche alla concomitante ricorrenza dei 150 anni della scuola, è ‘ un sorriso lungo 150 anni’. I visitatori saranno accompagnati nella visita dai sorrisi di qualche centinaia di bambini, di ogni paese e di tempi diversi. Un modo per ricordare anche l’azione educativa delle Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore, che dopo aver fondato nel 1867 a Gemona del Friuli la loro prima scuola, hanno continuato ad aprire scuole in quattro continenti, riuscendo a portare sorrisi anche in zone critiche come il Bronx, i paesi indiani flagellati dallo Tsunami, nella repubblica Centrafricana ed in Cameroun.Perché la Pace, la serenità, l’accoglienza, il sorriso devono essere un bene di tutti e per tutti. Progetto presepio 2017 è visitabile dal 25 novembre al 21 dicembre e dal 6 al 31 gennaio nei locali della scuola ‘santa Maria degli Angeli. Aperture straordinarie: 17, 25, 26, 31 dicembre e 6,7, 14 gennaio , dalle 16 alle 18 Ingresso gratuito Per informazioni telefonare allo 0432 981502

Extrema Group

Il 23 Dicembre l’Extrema Group, realtà che supporta i giovani atleti della regione Fvg, capitanata da Mattia Cavalli, organizza con la collaborazione dell’Enpa un stand in Piazza Belloni a Udine dove raccoglieranno dei fondi per i nostri amici a 4 zampe.