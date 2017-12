Gli eventi in programma domenica 24 dicembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 24 dicembre, a Udine e provincia, eccoli.

Notte di Natale sul balcone del Friuli

Il 24 dicembre Messa in musica, vin brulè, cioccolata e dolci per tutti con la Pro Loco Soffumbergo. Si prevede una notte serena a Natale, grazie alla quale godere della luce delle stelle in cielo dal borgo che è conosciuto con il soprannome di Balcone del Friuli grazie alla sua vista panoramica: anche quest'anno tutti sono invitati la sera della vigilia il 24 dicembre dalla Pro Loco di Valle di Soffumbergo, in Comune di Faedis, alla «Notte di Natale sul Balcone del Friuli». La Pro Loco, che è la più piccola d’Italia, aspetta tutti alle 22 per la Messa di Natale che sarà animata dal Gruppo Sax di Sedegliano diretto dal maestro Angelo Di Giorgio. Poi, al termine della funzione, il sodalizio offrirà nella sua sede a grandi e piccini cioccolata calda, vin brulè e dolci natalizi a base di castagne, frutto simbolo del paese, mentre si potrà ammirare il panorama dal punto paesaggistico che permette di vedere gran parte della regione. Sarà il modo per concludere una grande annata che ha visto la Pro Loco Valle di Soffumbergo confermare il successo della Festa delle castagne e del miele di castagno in autunno.

Cussignacco: vigilia di Natale con gli amici a quattro zampe di Quality of life

Vigilia di Natale di festa per cani e padroni a Cussignacco, con la terza edizione di Quality of life, «equidi e cani mediatori del benessere umano», in programma domenica 24 dicembre 2017 dalle 14.30 alle 16 a Cussignacco, nella sala polifuzionale della V Circoscrizione, a cura dell'associazione Parco Del Torre per le Attività Educative e Terapeutiche Assistite con gli Animali. Sarà una manifestazione dimostrativa rivolta alla popolazione sugli interventi assistiti con gli animali che coinvolgerà le associazioni A.s.d. Parco del Torre (Udine), Of Little Glen’s Castle di Giancarlo Bonnaccorso (Udine), Real Friuli Carrozze (Villanova di S.Daniele del Friuli) e con la presenza di esperti (Costanza Stoico, psicologa del lavoro e delle organizzazioni, educatrice professionale, referente di intervento e responsabile di progetto per gli interventi assistiti con gli animali e Tomaso Satta, medico veterinario). Lo spettacolo dedicato al pubblico inizierà alle 14.30, e vedrà tra le altre cose un'esercitazione con i cani co-terapeuti (esercizi con i cerchi, esercizi di ricerca olfattiva e conduzione a guinzaglio doppio) ed esempi di interventi assistiti con i cani co-terapeuti, con gli atleti dell’associazione come co-coadiutori. Ci sarà inoltre la possibilità di un giro per le strade di Cussignacco con la carrozza trainata da cavalli e condotta da Real Friuli,in partenza e arrivo dallo spazio antistante la Chiesa. Tutte le attività proposte sono gratuite e avranno luogo sotto la sorveglianza di persone qualificate.

'La Plaza del Choco’

Da giovedì 21 a domenica 24 dicembre sono in programma, in piazza Grande, a Palmanova, laboratori, mostra, mercatino e maestri cioccolatieri. Maggiori dettagli, qui. https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20171220-473254

Maravee Mind

Mostra personale dell'artista altoatesino Willy Verginer che incarna la tensione fra Ragione e Passione nella relazione fra l'amore per la natura e una progettualità certosina, finalizzata allo sviluppo di gruppi scultorei lignei capaci di comunicare il forte messaggio della sua dedizione alla relazione uomo/mondo. Dalla scelta del materiale naturale utilizzato, allo sviluppo di tematiche ambientali, le opere mettono in scena una progettualità concettuale ma capace di azionare nello spettatore il tasto del coinvolgimento emozionale. Per Maravee Mind Verginer mette in scena un'umanità ‘a testa alta’, che troneggia argentea su barili riciclati, che in essi si distende per cercare pulizia del mondo o, ancora, che svetta sul riciclo colorandosi di verde clorofilla per scambiare la propria epidermide con il fogliame e il tronco degli alberi. La mostra sarà aperta dal 2 dicembre 2017 al 28 gennaio 2018 col seguente orario: 10-12.30 e 14.30-18 chiuso lunedì.

‘Un sorriso lungo 150 anni’: presepe Scuola Santa Maria degli Angeli

La cerimonia è inserita nelle iniziative per celebrare i 150 anni della scuola delle Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore. Proprio per questa ragione il tema ci quest’anno, grazie anche alla concomitante ricorrenza dei 150 anni della scuola, è ‘ un sorriso lungo 150 anni’. I visitatori saranno accompagnati nella visita dai sorrisi di qualche centinaia di bambini, di ogni paese e di tempi diversi. Un modo per ricordare anche l’azione educativa delle Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore, che dopo aver fondato nel 1867 a Gemona del Friuli la loro prima scuola, hanno continuato ad aprire scuole in quattro continenti, riuscendo a portare sorrisi anche in zone critiche come il Bronx, i paesi indiani flagellati dallo Tsunami, nella repubblica Centrafricana ed in Cameroun.Perché la Pace, la serenità, l’accoglienza, il sorriso devono essere un bene di tutti e per tutti. Progetto presepio 2017 è visitabile dal 25 novembre al 21 dicembre e dal 6 al 31 gennaio nei locali della scuola ‘santa Maria degli Angeli. Aperture straordinarie: 17, 25, 26, 31 dicembre e 6,7, 14 gennaio , dalle 16 alle 18 Ingresso gratuito Per informazioni telefonare allo 0432 981502

‘L’Icona russa e la Nuova Arte’: a Palmanova in mostra l’arte russa

Dal 19 dicembre al 4 febbraio 2018, alla Polveriera Napoleonica di Contrada Garzoni a Palmanova, apre infatti la mostra dedicata a ‘L’Icona Russa e la Nuova Arte’. Tutte le info, qui. https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20171217-472494