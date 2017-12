Oddo: «Vincere contro il Verona per dare un cambio di passo al nostro campionato»

UDINE - «La partita di domani è molto importante perché un'eventuale vittoria potrebbe significare dare un cambio di passo al nostro campionato». Lo ha detto il tecnico dell'Udinese, Massimo Oddo, nella conferenza stampa alla vigilia della gara in casa contro il Verona. «Per questo voglio che i ragazzi scendano in campo come se dovessero affrontare nuovamente l'Inter» ha aggiunto.

Carattere e...calma

L'Udinese arriva all'appuntamento dopo tre vittorie consecutive (Crotone, Benevento e, appunto, i nerazzurri) e domani vorrebbe centrare la quarta. «Il Verona gioca con le sue caratteristiche che sono velocità, ripartenze e ha in rosa giocatori di gamba - dice ancora il tecnico - Noi perciò domani dovremo fare una partita intelligente senza avere foga di fare gol subito, ma con la maturità di chi può aspettare. La nostra caratteristica migliore è la compattezza perciò non dovremo avere la frenesia di trovare il gol immediatamente e a ogni costo, sapendo dosare al meglio la pazienza».

Avversario temibile

Anche il Verona, in effetti, arriva da una vittoria importante, quella contro il Milan. «E' una squadra ordinata che adotta un modulo raccolto e che recentemente ha espresso delle buone prestazioni anche quando non ha fatto punti - continua Oddo - Sarà perciò una partita difficile, come d'altronde lo sono tutte quelle della serie A. Se ha vinto 3-0 contro i rossoneri significa che ha qualità e che è una squadra in salute».