'Ripuliva' i pavimenti e anche i fondo cassa: denunciato

BUJA - I carabinieri della stazione di Buja, a conclusione di un’attività investigativa, hanno identificato un 37enne della zona responsabile di diversi episodi di furto all’interno di due locali pubblici del Friuli Collinare.

L’uomo si fermava spesso oltre l’orario di chiusura per sistemare e ripulire i locali delle due attività con cui collaborava, una pizza al taglio e un centro estetico. Peccato che, oltre ai pavimenti, ripuliva anche la cassa. Il 37enne, infatti, è accusato di aver fatto sparire, negli ultimi mesi, 5.400 euro.

A incastrarlo, dopo i sospetti dei titolari, sono state le immagini di videosorveglianza. L’uomo è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di concorso in furto aggravato.