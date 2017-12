Depredavano le colonnine self service dei distributori: denunciati due rom

MORTEGLIANO – Depredavano le colonnine self service dei distributori di benzina. Per questo una coppia rom di 27 e 28 anni è stata denunciata per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

L’attività investigativa è stata condotta dai carabinieri della stazione di Mortegliano. I due rom sono stati rintracciati grazie alle immagini di videosorveglianza, analizzate a fondo dopo che il benzinaio ha presentato denuncia per il furto subito.

La coppia, residente nella provincia friulana, agiva nel giro di pochi minuti, scassinando il self servizi e impossessandosi del denaro contenuto all’interno.