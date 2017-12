Investito mentre cammina a lato strada: muore un 74enne

LESTIZZA – Un 74enne di Galleriano di Lestizza, Bruno Gallo, è stato travolto da un’auto mentre camminava a lato strada. Il fatto è accaduto nella mattinata di sabato 23 dicembre in piazza San Martino.

Nonostante l’intervento dei sanitari del 118, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha smesso di battere a causa delle gravi lesioni riportate in seguito all’impatto con l’auto.

La persona alla guida dell’auto, un 30enne della zona, si è fermato subito e, sconvolto, ha chiamato i soccorsi. Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti i carabinieri di Latisana.