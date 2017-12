Commercio: fissato il periodo dei saldi invernali e di quelli estivi

FVG - La giunta regionale, su proposta del vicepresidente, Sergio Bolzonello, ha stabilito i periodi nei quali possono essere effettuate le vendite di fine stagione, sia invernali che estive, relativamente ai prodotti stagionali o di moda, per il 2018.



I saldi si potranno dunque effettuare dal 5 gennaio al 31 marzo 2018, per la fine della stagione invernale; dal 7 luglio al 30 settembre 2018, per la conclusione di quella estiva. La decisione della giunta, che è conforme alle determinazioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, è stata preceduta dalla consultazione, reintrodotta a partire dallo scorso anno da Bolzonello, delle rappresentanze territoriali degli esercenti e dei lavoratori del settore commercio, nonché dei consumatori.



La normativa regionale assegna infatti all'esecutivo, sentite le organizzazioni di categoria dei lavoratori e delle imprese del commercio, oltre alle associazioni di tutela dei consumatori a livello regionale, il compito di stabilire annualmente i periodi nei quali possono essere effettuate le vendite di fine stagione.