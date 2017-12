It’s Christmas Time: al cinema Centrale e del Visionario! 

UDINE – Vigilia, Natale, Santo Stefano: tre giornate da trascorre con la propria famiglia e poi, ancora, con la famiglia del Visionario e del Centrale!

Grandi prime visioni

Anche quest’anno i cinema della città offriranno un programma ricco di grandi prime visioni: dall’attesissimo Star Wars: Gli ultimi Jedi a Wonder, favola gentile ed emozionante sulla diversità, con protagonisti Julia Roberts,Owen Wilson e il giovanissimo Jacob Tremblay, da The Greatest Showman, biopic musicale dalle coreografie spettacolari con protagonista Hugh Jackman, a 50 primavere, da La ruota delle meraviglie (Natale non sarebbe Natale senza Woody Allen!) al tenero Ferdinand, le avventure del toro che adora i fiori e odia combattere! Saranno inoltre numerosi gli appuntamenti che ci accompagneranno fino alla fine di questo 2017, a partire da una serie di concerti live in programma al bar del Visionario, riaperto eccezionalmente in occasione delle feste!

Giovedì 28 dicembre

Sul palco i The Mechanical Tales (Lux, Juliette e Lloyd), trio polistrumentale multiforme che produce «musica cinematica con atmosfera post-atomica»!

Venerdì 29 dicembre

Sarà la volta del Rudy Fantin Trio (Nevio Zaninotto, Rudy Fantin e Luca Colussi) in un progetto dedicato alla musica del grande jazzista Thelonious Sphere Monk.

Sabato 30 dicembre

Tutto il meglio, ma anche il peggio, degli anni '80 sarà protagonista sabato 30 dicembre: ad esibirsi gli Almost Happy (Alessandro Gropplero, Alan Malusà Magno, Alberto Pezzetta, Geremy Serravalle, Daniele Gigante e Alan Vian). Tutti e tre i concerti avranno inizio alle 20.30 e saranno ad ingresso libero.

Mercoledì 27 dicembre

Ricordiamo inoltre l’appuntamento di mercoledì 27 dicembre alle 20.30 con Sporcarsi Le Mani Con La Terra, una serata davvero speciale per ricordare Pierluigi Cappello, «Pier» per gli amici, attraverso aneddoti e ricordi personali.

Venerdì 29 dicembre, inoltre

Non potevano mancare i grandi ospiti: venerdì 29 dicembre alle 17.30 al Visionario l’anteprima de Il Ragazzo Invisibile – Seconda Generazione con il premio Oscar Gabriele Salvatores e il giovane protagonista Ludovico Girardello. Girato quasi interamente a Trieste nell’estate del 2016, il film è prodotto ancora una volta da Indigo Film con Rai Cinema, in collaborazione con FVG Film Commission. Lo stesso giorno alle 20.30 si chiuderà ufficialmente anche la decima edizione del Piccolo Festival Dell’animazione, organizzato dall’Associazione Viva Comix per la direzione artistica di Paola Bristot: sullo schermo della sala Astra il meglio dei cortometraggi d’animazione, rigorosamente d’autore!

Domenica 31 dicembre

E infine domenica 31 dicembre dalle 22 vi aspettiamo a Visionario Sottosopra, evento di capodanno ispirato all’universo di Stranger Things, la serie più iconica dell’anno: il suo mix di fantascienza, Stephen King e vita adolescenziale darà vita alle atmosfere 80s della serata, arricchite dalla selezione musicale curata da Dj Cic1 che suonerà, tra analogico e digitale, i grandi successi degli anni ottanta e deliziose perle d’epoca nascoste tutte da scoprire!

