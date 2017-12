‘Lengas dai frus di sera’: un viaggio nella ‘meglio Gioventù’ di Pasolini

UDINE - È davvero difficile, e per assurdo superfluo, elencare cosa fu Pier Paolo Pasolini. Tra le varie vesti, quella del poeta, un poeta che parte da una lingua ostile ma straordinariamente adatta al linguaggio in versi: il friulano. È infatti proprio nella sua Casarsa dei primi anni ’40, che sperimenta il primo approccio alla poesia. Alla sua terra d’infanzia, simbolico ‘Eden materno’, egli dedica una raccolta scritta tra il 1944 e il 1949: La meglio gioventù. Ribelle due volte: per aver scelto un linguaggio a lui caro ma di così difficile comprensione, per aver in qualche modo stuzzicato i dogma di stampo fascista, così ostili all’utilizzo del barbaro dialetto nell’arte.

Mercoledì 27 dicembre

Alle 21 nella Sala Spazio Venezia, Teatro Sosta Urbana porta in scena ‘Lengas dai frus di sera’, uno spettacolo che mette sul palco quei versi, e li trasforma in un concerto: dalla voce, quella di Aida Talliente e Andrea Collavino, alla musica, quella del bandoneón di Daniele di Bonaventura.L’ingresso è di cinque euro, lo spettacolo sarà in bilingua: con intermezzi di traduzioni simultanee in italiano.

