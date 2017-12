L'Udinese regala ai suoi tifosi una vittoria per 4 a 0 con il Verona

UDINE – Non solo si è guadagnato il panettone centrando la quarta vittoria consecutiva dopo aver battuto il Verona al Friuli, ma se continua di questo passo, l’Udinese di Massimo Oddo potrebbe aspirare a qualcosa di più della semplice salvezza. I bianconeri sono riusciti a regalare i 3 punti ai propri tifosi superando gli ‘odiati’ cugini veronesi nel derby del Triveneto. A Udine la partita termina 4 a 0 grazie alle reti di Barak e Widmer nel primo tempo, e alla personale doppietta di Barak e al gol di Lasagna nella ripresa, con i friulani che salgono così a quota 24 punti in classifica.

La cronaca del primo tempo

Udinese subito spregiudicata, con Ali Adnan che tenta la conclusione dopo appena due minuti di gioco, bloccata da Nicolas. Sono i padroni di casa a fare la partita, ma faticano a trovare spazi tra le maglie difensive scaligere. Il Verona si vede in avanti al 15’, ma il tiro ravvicinato di Kean viene murato. Sul capovolgimento di fronte, Lasagna sbaglia l’impatto con il pallone e l’azione sfuma. Al 20’ occasione per Lasagna che svetta in area colpendo di testa a due passi dalla porta, senza riuscire però a sorprendere Nicolas, che para. Al 21’ azione da manuale dell’Udinese che riparte e con tre passaggi lancia a rete Maxi Lopez: l’attaccante argentino però perde il tempo e consente alla difesa gialloblu di recuperare. La squadra di casa continua a premere e al 24’ Ali Adnan ci prova su punizione dal limite dell’area, ma la palla termina alta. Il vantaggio dell’Udinese arriva al 28’ con il solito Barak, bravissimo a difendere palla in area, a girarsi e a far partire una conclusione di sinistro imprendibile per Nicolas. Terzo gol in tre partite per il centrocampista ceco. La squadra di Oddo continua a proporsi in avanti, ma senza riuscire a rendersi davvero pericolosa. Al 40’ conclusione da fuori area di Jankto, con il pallone che termina a lato. Al 44’ raddoppio dei bianconeri con Widmer. Tutto nasce da un tiro di Barak respinto da Nicolas: sulla palla prima si avventa Lasagna, murato, poi Widmer che segna.

Altri due gol nella ripresa

Nella ripresa il copione non cambia. L’Udinese si presenta dalle parti di Nicolas all’1’ con Lasagna che sfiora il palo. I bianconeri si gettano nell’area scaligera, sospinti dall’entusiasmo del Friuli. Al 9’ cross dalla destra di Widmer, con la difesa del Verona che si salva in angolo. Ancora il numero 27 pericoloso al 14’, ma la mira non è quella dei giorni migliori. Al 18’ è Maxi Lopez a non trovare l’impatto con il pallone e a sprecare una buona occasione. Il Verona fatica a rendersi pericolosa e subisce le incursioni dei padroni di casa. Il terzo gol dell’Udinese arriva al 23’ ancora con il ceco Barak, bravo a finalizzare un assist in area di tacco di Lasagna. Passano due minuti ed è Lasagna a tentare la via del gol da fuori area, con il pallone che sfiora il palo. L’Udinese, nonostante il risultato acquisito, continua a premere tra gli applausi di un Friuli finalmente soddisfatto dalla prestazione dei giocatori bianconeri. Dopo un'occasione di Danilo, Lasagna fissa il risultato sul 4 a 0. L'attaccante servito da Jankto tira una 'sassata' su cui Nicolas nulla può. La partita termina con una versione da stadio di Jingle Bells intonata dai tifosi friulani e con la rabbia dei supporters scaligeri contro la dirigenza del Verona.



UDINESE – HELLAS VERONA 4-0

UDINESE: Bizzarri, Larsen, Danilo, Nuytinck, Widmer, Barak, Behrami (Halfredsson), Janktoâ?? (Balic), Ali Adnan, Maxi Lopez, Lasagna (De Paul). All. Oddo

HELLAS VERONA: Nicolas, Ferrari (Lee), Caracciolo, Hertaux, Souprayen, Fossati, Zuculini, Romulo, Verde (Tupta), Bessa, Kean (Pazzini). All. Pecchia

MARCATORI: 28’ pt Barak, 44’ pt Widmer, 23’ st Barak, 35' st Lasagna

NOTE: ammoniti Bessa, Ferrari, Romulo