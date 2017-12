Oddo: «Dopo i risultati, ecco anche i passi in avanti della squadra»

UDINE – «Fin’ora c’erano stati i risultati, oggi si sono visti anche passi in avanti». E’ soddisfatto Massimo Oddo dopo la vittoria contro il Verona. «A me interessa che la squadra abbia fatto quello che avevo chiesto – ha detto il mister bianconero – la via è quella giusta: ora dovremo essere capaci a cominciare le prossime partite come abbiamo iniziato la ripresa contro il Verona. Oggi abbiamo fatto un grosso passo avanti».

Oddo sa perfettamente che i risultati positivi portano euforia nell’ambiente, ma non è questo il momento di lasciarsi trasportare dai facili entusiasmi: «Dobbiamo essere consapevoli dei miglioramenti che stiamo ottenendo, ma c’è ancora tanto ma fare. Per questo non alzo l’asticella. Teniamoci stretti queste quattro vittorie e continuiamo con umiltà, voglia di migliorare e concentrazione», ha chiosato Oddo.



Piedi per terra ma senza smorzare l’entusiasmo del gruppo, che potrà servire da carburante per ottenere nuovi successi. L'obiettivo del mister bianconero, ora, è centrare la quinta vittoria consecutiva.