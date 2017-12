La proposta di matrimonio diventa un poster pubblicitario

PRADAMANO - ‘Proposta riuscita..2018 il matrimonio dei matrimoni..Il matrimonio di Luca Noleggi’. L’annuncio, Luca Todaro, l’ha fatto su Facebook, postando la foto della sua proposta di matrimonio impressa su uno camion vela con stampata una gigantografia dedicata a Soraja, la futura sposa.

Luca è molto noto essendo il gestore di un locale a Pradamano oltre a occuparsi un’attività di autonoleggio. Ha 41 anni e per stupire la sua compagna ha pensato bene di affidarsi alla pubblicità. E così una sua foto gigante in compagnia della figlia è apparsa su un camion vela all’esterno di un centro commerciale con la scritta ‘Soraja…ci vuoi sposare?’.

Immaginiamo che Soraja, 27enne, dopo la sorpresa iniziale, non avrà avuto difficoltà a rispondere sì al suo amato, con cui condivide la vita già da quattro anni. Non resta che fare gli auguri a questa coppia per uno splendido matrimonio già fissato per il 2018!