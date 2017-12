Che tempo farà domenica 24 dicembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - L'Osmer Fvg, per la Vigilia di Natale, prevede cielo sereno con marcata inversione termica nei fondovalle e in pianura, specie nelle ore notturne, quando saranno possibili delle locali foschie sulla bassa pianura.



Farà piuttosto caldo, in pianura come in montagna, con le temperature massime che supereranno i 10 gradi centigradi. Anche la giornata di Natale la situazione non dovrebbe modificarsi.