Esce dal casello autostradale prima che l'auto vada a fuoco

PALMANOVA – Ha fatto appena in tempo a uscire dal casello autostradale di Palmanova prima che la sua auto venisse avvolta dalle fiamme. E’ la disavventura capitata sabato alle 18.30 a un 44enne di Ronchi dei Legionari.

L’uomo si è accorto che qualcosa sulla sua Wolkswagen Polo non andava e quindi ha preferito imboccare l’uscita di Palmanova. Appena oltrepassato il casello, quando il fumo si stava già sprigionando dal vano motore, è uscito di corsa dalla vettura salvando gli strumenti musicali che si portava appresso, lui che per passione fa proprio il musicista. In pochi minuti l’auto è stata avvolta dalle fiamme.

Sul posto, per domare le fiamme, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale. Fortunatamente l'automobilista non è rimasto ferito.