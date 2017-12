Grave incidente a Majano: ferito un imprenditore 49enne

MAJANO – Un imprenditore 49enne di San Daniele del Friuli, S.V. le sue iniziali, è rimasto gravemente ferito domenica mattina in un incidente verificatosi all’incrocio tra via Gortani e via Marconi, a Majano.

L’uomo si trovava in sella alla sua moto d’epoca, una Guzzi VG1000 quando si è scontrato con un’auto, una Suzuki Magyar condotta da una 49enne di Majano. Quest’ultima è rimasta praticamente illesa, mentre il centauro è finito a terra ed è stato soccorso dal personale del 118 ed elitrasportato all’ospedale di Udine in codice rosso. L’uomo ha riportato un trauma toracico e fratture agli arti superiori.

Sul posto, per i rilievi, è intervenuta la Polizia stradale, mentre per la bonifica dell’incrocio i Vigili del Fuoco di San Daniele. A causare l’incidente potrebbe essere stata una mancata precedenza.