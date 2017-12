Che tempo farà lunedì 25 dicembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Per il giorno di Natale, l'Osmer Fvg prevede, di primo mattino probabilmente cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, poi sulle zone orientali, specie di pianura e costa, sarà probabile un rapido aumento della nuvolosità, mentre in montagna rimarrà sereno o poco nuvoloso.



In serata e nella notte possibili deboli precipitazioni sparse a est, specie sul Carso e a Trieste. Sulla bassa pianura possibile formazione di foschia o nebbia nelle ore notturne.

Le temperature continueranno a restare abbondantemente sopra gli zero gradi sia in montagna che in pianura e sulla costa. Da martedì tornerà il maltempo.