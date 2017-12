Auto in corsa finisce in un parcheggio: danni a 4 vetture

CIVIDALE – Incidente in via Friuli, a Cividale, nella mattinata di domenica. Il conducente di un’Audi ha perso il controllo ed è finito in un parcheggio privato, centrando quattro vetture e danneggiandola.

Ancora da chiarire le cause del sinistro, che potrebbe essere stato causato da un colpo di sonno. Ingenti i danni alle vetture posteggiate, mentre il conducente dell’Audi se l’è cavata con qualche botta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cividale, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.