Due incendi divampano la notte della Vigilia: distrutte una roulotte e un'auto

UDINE – Due incendi, di probabile origine dolosa, sono divampati la notte della Vigilia a Udine. In entrambi i casi è stato necessario l’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme. Indagini delle volanti della Squadra mobile per chiarire le cause dei due roghi.

Il primo episodio è avvenuto nel campo nomadi di via Monte Sei Busi, dove ad andare distrutta è stata una roulotte. Questo incendio ha messo in allarme i residenti della zona visto che l’incendio ha causato una vera e propria esplosione della roulotte, andata completamente distrutta. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato provvidenziale per evitare che ad essere avvolte dalle fiamme fossero anche alcune bombole di Gpl presenti in zona.

Il secondo incendio ha interessato via Divisione Garibaldi Osoppo, dove un’auto parcheggiata in un garage è andata distrutta. Anche in questo caso il lavoro dei Vigili del Fuoco ha evitato che le fiamme potessero creare danne alle strutture e agli altri mezzi presenti nell’autorimessa.